Haigerloch Häs und Maske dürfen nun endlich aus dem Schrank

Insgesamt an 22 Bällen und Umzügen beteiligen sich die Stettener Hexen während der langen Fasnet. Höhepunkt ist der sechste eigene Hexenball am Freitag, 22. Februar, mit 20 auswärtigen Gruppen in der Glückaufhalle.

In Gruol zog am Samstagabend der Narrenvereinsvorstand in Gruppen zu den Häusern der Hästräger. Nicht bloß, um sich dort mit einem Schnäpsle oder einem kleinen Imbiss begrüßen zu lassen, sondern in erster Linie, um zu inspizieren, ob das Häs auch sauber und in Ordnung ist.

Später trafen sich alle im Saalbau, wo Narrenchef Martin Welte zunächst einmal an fünf Hästräger die Butzbleche für vielmaliges Mitmachen bei der Fasnet überreicht. Goldene Butzbleche gehen an Susi Straub (109 Mal) und den früheren Narrenvereinsvorsitzenden Roland Flaiz (105). Ein silbernes Blech erhielt Rosi Burger (51 Mal dabei). Bronzene Butzbleche bekamen Daniel Zelzer (31 Mal dabei) und Tobias Merkt (28 Mal). Danach wurden in einer Taufzeremonie sechs neue Maskenträger in die etwa 150-köpfige Schar der Walpurga-Hexen aufgenommen.

In Bittelbronn marschierten etwa 50 Kittelsteigweible mit ihren Fackeln auf den Platz vor der Kirche, wo auch schon ein würziges Gebräu in Bechern über dem Feuer loderte. Dies mussten drei neue Hästräger tapfer zu sich nehmen, nachdem sie zuvor einen Eid geleistet und um die Aufnahme in die Mitte der Hexenschar gebeten hatten.

Hexenmeister Michael Fechter schritt schließlich mit seinem Staubwedel die Reihen der Kittelsteigweible ab und säuberte jede Maske mit dem Spruch "Von Schmutz und Staub befreit, für die Fasnet allzeit bereit." Fünf Maskenträger werden außerden für fünfjährige Laufmitgliedschaft geehrt. Für die noch jungen Kittelsteigweible ist es auch schon die achte Fasnetssaison.