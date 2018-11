Haigerloch Gute Aussichten für die Zukunft

Kassenwart Markus Pfeffer stellte Einnahmen und Ausgaben gegenüber und berichtete von einem positiven Kassenstand. Die Kassenprüfer Bernd Teufel und Peter Schneider bescheinigten ihm eine korrekte Buchführung. Über die markanten Punkte des Feuerwehrjahres berichtete Schriftführer Michael Stocker. Es gab Wanderungen und Kameradschaftspflege und die Floriansjünger beteiligten sich mit fünf Mannschaften am Vereinspokalschießen. Unterstützt haben sie auch die Jubiläumsveranstaltungen des Narren- und Musikvereins. Das absolute Highlight war aber das eigene Kirbefest im Oktober.

Rainer Volm, stellvertretender Gesamtkommandant, sprach in seinem Grußwort die Einsätze mit gravierenden Folgen wie Schwerverletzten oder gar Todesfällen an. In deren Folge seien Einsatznachbesprechungen besonders wichtig, um die Geschehnisse aufzuarbeiten, so Volm.

Stettens Ortsvorsteher Konrad Wiget lobte die gute Kameradschaft der Stettener zu den umliegenden Wehren, insbesonders die zu Stetten im Remstal und zur Feuerwehr Calw. Die von ihm vorgeschlagene Entlastung der Abteilungsfunktionäre wurde einstimmig erteilt.

Zu Hauptfeuerwehrmännern wurde Thomas Richert und Armin Heckhoff mit Urkunde ernannt. Bernd Teufel erhielt für seine Bereitschaft mit 65+ einen Feuerwehrhelm als Zeichen des Dankes überreicht. Ein besonderes Gedenken galt an diesem Abend dem vor kurzem verstorbenen Abteilungsmitglied Manfred Henle.