Haigerloch Gruol: Mann stürzt in Silvesternacht aus Rathaus

Als die Gruoler Feuerwehr um etwa 1.25 Uhr alarmiert wurde, konnte sie zunächst gar nicht genau einschätzen, womit sie es zu tun hatte.

Die Feuerwehr wurde vor allem deswegen informiert, weil der per Notruf verständigte Rettungshubschrauber "RTH Christoph 11" zu diesem Zeitpunkt bereits im Anflug auf Gruol war. Dieser Hubschrauber der neuesten Generation ist Geräten für Nachtflüge ausgestattet und deshalb bekommen die Feuerwehren im Zollernalbkreis diesem Hubschrauber bei solchen nächtlichen Einsätzen die Aufgabe zugewiesen, geeignete Landeplätze auszuleuchten. Im Fall von Gruol wurde es so gelöst, dass das Flutlicht auf dem nicht weit vom Rathaus entfernt liegenden Sportplatz angeschaltet wurde und der "Christoph 11" dort landete.

Der Mann hatte bei dem Fall in etwa acht Meter Tiefe wohl einige Schutzengel an seiner Seite. Am Montag hieß es, er sei zwar schwer verletzt, habe sich aber bewegt und sei ansprechbar gewesen. Die Ursache des Sturzes war noch unklar. Die Polizei geht aber von keinerlei Fremdverschulden aus.