Haigerloch Grubbenbach wird auf 25 Meter offen gelegt

Haigerloch-Hart. Wenn das Wetter keinen Streich spielt, werden die Arbeiten zur naturnahen Neugestaltung des Grubbenbach-Einlaufes in Hart noch im Januar beginnen. In seiner Sitzung am vergangenen Dienstag vergab der Gemeinderat dafür den Auftrag an die Gruoler Baufirma Schneider.