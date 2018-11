Haigerloch Großes Finale am 1. Dezember

Nach zwei ausverkauften Veranstaltungen will der Verein nun bei der dritten und letzten Aufführung des Dreiakters aus der Feder von Bernd Gombold am Samstag, 1. Dezember, für ein furioses Finale sorgen. Für die Vorstellung gibt es noch wenige Karten. Diese sind im Fahrzeughaus Schneider, in der Volksbank in Gruol und bei den jeweiligen Schauspielern erhältlich.

Die Aufführung im Saalbau Löwen beginnt um 19.30 Uhr; Einlass in den Saal ist bereits ab 17.30 Uhr. Wie schon bei den ersten beiden Vorstellungen wird vor und nach dem Stück sowie in den beiden Pausen zwischen den Akten bewirtet. In den Pausen gibt es auch Live-Musik.

Ein Teil des Erlöses aus dem Kartenverkauf spendet der Narrenverein an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen.