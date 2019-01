Haigerloch Großbaustelle und Sorgen wegen fehlender Bauplätze

Das kleine Baugebiet Kirchstraße ist voll, aber man arbeitet bereits an neuen Bauplätzen im Schopfloch. Im Ortschaftsrat hofft man, dass die Erschließung des ersten Bauabschnittes dort noch 2019 auf den Tisch kommt.

Da es Kommunen anscheinend wieder möglich ist, außerhalb ihrer Flächennutzungspläne Baugebiete zu erschließen, plädierte Walter Stocker dafür, auch in diese Richtung zu denken und dies gegenüber der Stadtverwaltung deutlich zu machen.

Offenbar, so deutete es Ortsvorsteher Wiget an, wird auch mit Hochdruck an einer Erschließung von Bauflächen gearbeitet, die nach dem Abbruch des alten Gasthauses "Sonne" entstanden sind, hier geht es noch um den Erwerb von Flächen.

Statistik betrieb der Ortsvorsteher ebenso. Nach einem Jahr auf Platz zwei hinter der Kernstadt, ist Stetten 2018 hinsichtlich der Einwohnerzahl wieder hinter Gruol auf Platz drei gefallen. Stetten zählte zum 31. Dezember 1649 Einwohner, sechs weniger als 2017. Besonders betrübt war Wiget über die 24 Todesfälle, doppelt so viele wie 2017.