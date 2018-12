Haigerloch Gott liebt auch schwarze Schafe

Pfarrer i.R. Michael Broch hatte bei seinem Vortrag eine gute Idee, indem er ein Paket verschenkte, in dem nichts drin war – ein Geschenk für jemanden, der schon alles hat. Es folgte eine Krippengeschichte, in der auch ein "schwarzes Schaf" in der Krippe Zuneigung von Gott erfährt. Nett auch die Geschichte vom kleinen Stern, der nicht mitsingen dar und dennoch Zuneigung von Maria Mutter Gottes bekam