Haigerloch Glückaufhalle platzt aus allen Nähten

Haigerloch-Stetten. Was wünscht sich ein 50jähriges Geburtstagskind zu einem solchen Jubiläum: Volle Hallen und Barzelt, viele Narren in ihren farbenfrohen Häsern, Musikanten mit ihren stimmungsvollen Liedbeiträgen und natürlich viele Besucher beim Umzug. All das wurde dem Jubelverein letztendlich geschenkt.

Der Fanfarenzug, welcher vor 30 Jahren vom Geburtstagskind ins Leben gerufen wurde, eröffnete den Jubiläumsball am Freitag mit schmissigem Trommelwirbel und Fanfarenklängen. Steffi Löffler, Zweite Vorsitzende, entbot den anwesenden Narren aus fast 20 Zünften den Willkommensgruß. Moderator Harry Gühring führte durch das fast vierstündige Programm. Die beiden Stettener Showtanzgruppen eröffneten den Reigen der Tänze. Danach folgte die Gruppe des Narrenvereins Gruol. Die Narrenzunft Haigerloch mit ihrem Zunftchef Hartwig Eger stellte das Bräuteln und die Maskenträger in ihren Häsern vor. Eingespielt wurde auch der Haigerlocher Bräutelmarsch.

Als Indianer trat danach die Showtanzgruppe der Narrenzunft "Eierknacker" Rohrdorf auf. Die Ergenzinger "Flecka Huper" stellten ihre Qualitäten ans Stimmungsgaranten unter Beweis.