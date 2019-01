Haigerloch Glatteisunfall hat Konsequenzen für Autofahrer

Haigerloch. Der Autofahrer war aus Richtung Haigerloch kommend auf der Landesstraße 360 unterwegs in Richtung Bundesstraße 463. An der Einmündung der Landes- in die Bundesstraße bei der Stunzachbrücke schlitterte der VW gegen die Leitplanken.

Der 25-Jährige stellte den unfallbeschädigten VW anschließend auf einem nahe gelegenen Parkplatz ab und demontierte die beiden Kennzeichen. Ohne sich um den Schaden an den Leitplanken in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, machte sich der junge Mann aus dem Staub.

Der stark beschädigte VW blieb allerdings nicht unentdeckt. Die Beamten des Polizeipostens Haigerloch überprüften den Wagen und konnten den Verursacher schnell ermitteln. Gegen den 25-Jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der Schaden am VW wird von der Polizei auf rund 13 000 Euro geschätzt.