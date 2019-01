Haigerloch Gewalt bricht sich kalter und subtiler Form ihre Bahn

Sah man vor Jahresfrist aber einen Dokumentarfilm ("Wiedersehen mit Brundibár"), so wurde dem Publikum diesmal ein vor 20 Jahren entstandener deutsch-österreichisch-schweizerischer Spielfilm gezeigt. "Viehjud Levi" ist ein Werk, das in den Anfängen der Nazi-Zeit spielt. Im Mittelpunkt der lebensfrohe, mitunter etwas naiv wirkende jüdische Viehhändler Benjamin Levi. Er kommt 1935 in ein abgelegenes Schwarzwaldtal, um dort nicht nur Geschäfte mit den Bauern zu machen, sondern auch um die junge Lisbeth Horger zu werben.

Doch selbst in diesem hintersten Winkel Deutschlands spürt man den heraufziehenden Wind des Nationalsozialismus. Dafür sorgt nicht zuletzt der Volksempfänger, der in der Wirtschaft "Zum Bären" aufgestellt wird. Dort, wo die einheimischen Bauern am Stammtisch auf die Vertreter einer "neuen Zeit" treffen.

In die auflodernden Konflikte gerät Viehjud Levi immer stärker hinein – so wie in ein Mühlrad. Und, dass einer wie er nicht erwünscht ist, wird ihm auf grausame aber subtile Weise klar gemacht. Man zersticht die Reifen seines kleinen Lastwagens und sein geliebter Hase Jankel, mit dem Benjamin Levi auf seinen einsamen Fahrten durch den Schwarzwald so gerne spricht, wird der Kopf abgeschlagen.