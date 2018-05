Haigerloch Gesungene Heldensagen

Unter dem Motto "Gedenkkonzert: Erinnerungen an Ivan Rebroff" präsentiert dort der "Ural Kosakenchor" ab 19.30 Uhr eine musikalische Reise in das letzte Jahrhundert und singt als Hommage an den unvergessenen Sänger Ivan Rebroff (1931 bis 2008) bekannte Lieder aus den Musikal "Anatevka" oder aus dem Film "Dr. Schiwago". Es gibt aber auch traditionelle Volksweisen aus dem alten Russland zu hören. Begleitet wird der Chor von von den Instrumenten Balalaika, Bass-Balalaika und Bajan. Das Konzert findet ohne Eintritt auf Kollektenbasis statt, um eine Spende zu Gunsten der Künstler wird am Ausgang gebeten.

Der Ural Kosakenchor im Jahre 1924 aus Mitgliedern des Ural-Garderegiments von Andrej Scholuch in Paris begründet, ist neben Serge Jaroffs Don Kosaken Chor der traditionsreichste Chor dieser Art auf der Welt.

Nach Ende des russischen Bürgerkriegs kommen Jaroff und Scholuch unabhängig voneinander auf die Idee, das Kosakenlied, das bisher auf langen Reitermärschen aus rauen Kriegerkehlen vom Rücken ihrer Pferde und von den Feuern lagernder Heere in die russischen Weiten erschollen war, im Kaleidoskop liturgischer Vielstimmigkeit zu entfalten.