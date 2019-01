Haigerloch Gesprächskreis setzt aufs Medium Film

Der Eintritt zu dieser Vorführung in der ehemaligen Synagoge ist frei, Spenden sind erwünscht. Die Filmeinführung übernimmt Margarete Kollmar vom Gesprächskreis.

Dies ist der Einstieg in ein Jahresprogramm des Gesprächskreises, das wieder einige Veranstaltungen zu bieten hat und erneut auf das Medium Film als Vehikel für Geschichtsvermittlung setzt.

So gibt es auch am Samstag, 16. Februar, einen Filmnachmittag in der Synagoge. Gezeigt wird der weltberühmte Walt-Disney-Film "Bambi" aus dem Jahr 1942. Er basiert auf dem 1923 erschienenen Buch "Bambi – eine Lebensgeschichte aus dem Wald" von Felix Salten. Der österreichische Schriftsteller stammte aus einer ungarisch-jüdischen Familie. Seine Bücher wurden 1935 in Deutschland verboten, er selbst blieb auch nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland im Jahr 1938 von Repressalien verschont und starb 1945 in Zürich.

Ein weiterer Spielfilm wird am Europäischen Tag der jüdischen Kultur, dem Sonntag, 1., September, in der ehemaligen Synagoge bei freiem Eintritt aufgeführt. Und zwar der deutsche Film aus dem Jahr 2007 "Und am Ende kommen Touristen" von Regisseur Robert Thalheim. Er verarbeitet darin eigene Erfahrungen, die er in den 1990er Jahren in der pädagogischen Abteilung der internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz gemacht hat. Im Film spielen der KZ-Überlebende Krzeminski und die junge Dolmetscherin und Museumsführerin Anja wichtige Rollen.

Weitere Veranstaltungen:

Sonntag, 24. März: Ein Ganz normales Leben" – Lesung mit Musik mit Gabriela Czimer und dem Junginger Chor VocAlma (17 Uhr)

Sonntag, 19. Mai: "Leben und Sterben im jüdischen Denken"; Vortrag mit dem Politik- und Religionswissenschaftler Josef Rothschild aus Tübingen (17 Uhr).

Sonntag, 26. Mai und Sonntag, 1. September: Führung durch das jüdische Wohnviertel Haag, Synagoge Mikwe und über den jüdischen Friedhof mit Margarete Kollmar (jeweils 14 Uhr).

Sonntag, 23. Juni: Familiennachmittag mit Viola Faiß im ehemaligen jüdischen Wohnviertel Haag mit Spiel- und Bastelmöglichkeiten für Kinder (ab 14 Uhr).

Samstag, 9. November: Gedenkfeier zur Reichspogromnacht 1938 ( 19.30 Uhr)