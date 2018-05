Haigerloch Gespräch mit Jugendlichen suchen

Unter dem Punkt Verschiedenes sprach der Ortsvorsteher die 1.-Mai-Aktion des Gruoler Jahrgangs 1997/98 an. Er wollte von seinen Räten wissen, welche Schritte jetzt weiter unternommen werden sollten. Das Gremium einigte sich darauf, die Jugendlichen zu einem Gespräch einzuladen. Hierbei sollte über eine Vereinsgründung ähnlich wie in anderen Haigerloch Stadtteilen gesprochen werden. Dies sei letztendlich Voraussetzung, um überhaupt eine Struktur in die Organisation möglicher Jugendräume zu bekommen.