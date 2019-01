Haigerloch Gespannt lauschen die Senioren

Märchen erzählen ist eine Kunst, und diese beherrscht Sigrid Maute perfekt. Mucksmäuschenstill lauschten die Heimbewohner und auch das Betreuungsteam, was ihnen mit wohlklingender Stimme und gewisser Dramatik an den entsprechenden Stellen vorgetragen wurde. Gewandt und professionell entführte sie ihr Publikum ins Reich der Fantasie und zauberte Bilder in die Köpfe ihrer Zuhörer.

Bevor die Reise in die Welt der Märchen begann, begrüßte Andrea Braitmaier von der Hausleitung das Publikum, das den Saal bis auf den letzten Platz füllte. Sie dankte Maute für die schöne Märchenerzählung und Bürgermeister Heinrich Götz für die Übernahme der Kosten dieses Auftritts durch die Stadt. Die Idee zu diesem Event an Stelle von Saft- und Weinpräsenten für die Heimbewohner hatte Annerose Wiedemann (Leiterin für Aktivierung und soziale Betreuung).

Nach dem erwartungsgemäßen Happy End des Märchens bekam jede Dame noch einen Klecks wohlduftende Rosencreme von Sigrid Maute auf die Hand. Damit schaffte die Erzählerin noch eine ganz besondere Atmosphäre: die geruchliche Sinneswahrnehmung der Rosen, um die es im Märchen ja auch geht. Ein weißer und ein roter Rosenstrauch verschafften den Mädchen im Märchen nämlich ihre Namen. Eine weiße und eine rote Rose auf dem Tisch neben der Märchenerzählerin unterstrichen dies zusätzlich.