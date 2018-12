Haigerloch Geldregen aus Bundesprogramm ist mehr als fraglich

Allein aus dem Ländle kommen 162 Zuschussanträge

Jetzt folgte der zweite Dämpfer. Das Sanierungsprogramm, so berichtete der Bürgermeister am Ende der Gemeinderatssitzung am Dienstag, sei zwar auf 200 Millionen Euro aufgestockt worden, davon würden laut ihm aber 2019 lediglich fünf Prozent ausgeschüttet. Außerdem – viele Jäger sind des Hasen Tod – das Programm weckte Begehrlichkeiten in etlichen Kommunen. Allein aus Baden-Württemberg, seien 162 Projektskizzen mit einem Fördervolumen von über 300 Millionen Euro eingereicht worden, so Götz. Bundesweit sind es laut ihm offenbar rund 1000 Projekte.

Da werde von den 200 Millionen Euro nicht viel übrig bleiben, weissagte Götz, denn der tatsächliche Bedarf gehe eher in die Milliarden. Unter diesem Aspekt fand er es irgendwie schäbig, wie von der Bundesregierung zuerst Hoffnung geweckt und die Gemeinden unnötig in Stress versetzt wurden und jetzt Ernüchterung eintritt.

Da passte es ins Bild, dass die Stadt auch bei der Einrichtung von drei Einwahlpunkten (Hotspots) ins kostenlos öffentlich nutzbare WLAN-Netz nicht zum Zuge kam. Die Stadtverwaltung hatte hier am europaweiten Projekt "WiFi4eu" teilgenommen und gehofft, diese Hotspots (Kosten etwa 5000 Euro, plus monatliche Betriebskosten von 50 Euro) mit EU-Fördermitteln einrichten zu können. Doch auch hier war die Konkurrenz offenbar zu groß und der Antrag der Stadt wurde abgelehnt.