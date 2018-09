Haigerloch Für die Engel ist Christus das Zentrum

Festlich geschmückt mit gelb-weißen Kirchenfahnen vor dem Gotteshaus, Bändern im Chorraum und herbstlicher Blumendekoration erstrahlte die Kirche. Nach dem feierlichen Einzug der Zelebranten und Ministranten mit Kreuz und Fahnen, erklang das Lied "Engelfürst Sankt Michael", welches vom Kirchenchor Stetten mit seiner Chorleiterin Christine Haueisen gesungen wurde. Begleitet wurden die Sängerinnen und Sänger von Organist Jochen Schlotter. Während des Gottesdienstes intonierte der Chor die Messe "Missa Laetatus sum" von Komponist Wolfram Menschick.

Pfarrer Dieter Mayer stellte in seiner Predigt den Erzengel Michael und die Engel als Boten und Diener Gottes in den Mittelpunkt. Für die Engel sei Christus das Zentrum. Der Heilige Erzengel Michael ist nach kirchlicher Tradition der große Fürst und Anführer der himmlischen Heerscharen. Nach kirchlicher Auffassung, so der Pfarrer weiter, sei Michael der Engel, der zur Rechten des Altares stehe und die Opfergabe vor Gottes Thron trage. Mit den Worten: "Möge uns der Heilige Erzengel Michael allzeit begleiten" schloss Pfarrer Mayer seine Predigtworte.

Im weiteren Verlauf des Hochamtes fanden sich vor dem Altar die Kinder mit den Begleitern der Kinderkirche ein. Weil die Kinderkirche an diesem Sonntag unter dem Motto: "Du bist ein Ton in Gottes Melodie" stand, trugen die Kinder dieses Lied vor und verteilten zudem selbst gebastelte Notenschlüssel an die Kirchgänger. Mit den Liedern "Großer Gott, wir loben Dich" und "Unüberwindlich starker Held Sankt Michael" klang das Hochamt aus.