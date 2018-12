Haigerloch Für alle weniger Pflegeaufwand

Bürkle ist im Besitz zahlreicher alter Objekte, die bereits sein Vater gesammelt hat. Für diese Kleinode sucht er nun einen Platz, an dem sie ausgestellt und der Bevölkerung zugänglich gemacht werden können. Ortschaftsrat Ralf Heim schlug dafür die derzeit unbewohnte Wohnung im Obergeschoss des Rathauses vor, die aus seiner Sicht ohnehin renoviert werden müsse. Der Ortschaftsrat will sie nun seiner Jahresabschlusssitzung am 28. Dezember besichtigen.

Diskutiert wurde im Ortschaftsrat erneut über eine Baumurnengrabanlage auf dem Friedhof. Der Realisierung einer solchen Grabanlage hatte der Ortschaftsrat bereits im Februar zugestimmt. Vorgesehen war eine Anlage mit zwei Ringen, die 20 Urnenhülsen (jeweils zwei Urnen pro Hülse) Platz bieten. Bestattungen können mit Namensschild oder anonym erfolgen. Ausgelegt ist eine Baumgraburne auf 15 Jahre.

Diese Bestattungsform mit dem Urnenkammersystem (UKS) hat den Vorteil, dass sie für Angehörige pflegefrei ist und der Stadt als Träger des Friedhofes Pflegearbeiten erleichtert, weil das UKS übermäht werden kann.