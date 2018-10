Haigerloch Fröhliches Fest mit nachdenklichen Untertönen

Festliche Musik gehörte auch dazu. So stimmte der Posaunenchor schon vor dem Gottesdienst in der Pfleghofgasse mit Chorälen wie "Nun danket alle Gott" auf das Erntedankfest ein, bei dem schönen goldenen Oktoberwetter ein besonderer Genuss.

Den Gottesdienst in der Abendmahlskirche umrahmte der Gospelchor Salvation, der mit "Come let us sing, sing to the Lord" auf die Feier einstimmte.

Die Kinder mit ihre Erntekörbchen zogen bei festliche Orgelklängen als letzte in die Kirche ein. Dies, so Pfarrerin Dorothee Kommer, zeige, dass die Kinder und Jugendlichen das Wichtigste in de Gemeinde sind. Deswegen war auch der Rahmen des Erntedankgottesdienstes, um die neuen Konfirmanden und die Konfi-3-Kinder zu begrüßen, gut gewählt. Die Kinder bekamen im Lauf des Gottesdiensts ihre Bibeln und Kinderbibeln ausgehändigt. Nach dem Gottesdienst spielte der Posaunenchor nochmals vor der Kirche.