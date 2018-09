Julia Friedrichson war gestern genauso verblüfft wie die Redaktion des Schwarzwälder Boten in Haigerloch. Da haben wir in unserem Artikel am Freitag "Personal ist schwer zu finden" eindeutig formuliert, dass das Bestattungsunternehmen aus Horb ab 2019 zwar keine Grabgruben auf den Haigerlocher Friedhöfen mehr aushebt aber nach wie vor für alles, was mit Bestattungen zu tun hat, weiterhin da ist, dennoch ist das völlig falsch aufgefasst worden. Bei ihnen, so berichtete die Bestattermeisterin uns gestern, hätten ständig Leute angerufen und gefragt, warum sie jetzt schließen und was mit ihren Vorsorgeverträgen passiere. Mitarbeiter oder deren Familienangehörige seien sogar gefragt worden, ob ihnen schon gekündigt worden sei. Und dabei läuft bei Friedrichson alles weiter wie bisher: von der Totenüberführung übers Einsargen, Behördengänge, der Betreuung auf dem Friedhof bis hin zu Todesanzeigen und Bestattungsvorsorgeverträgen und noch einiges mehr. Unsere Spekulation: manche Leute haben nur die Überschrift des Artikels gelesen.