Haigerloch Freude über ein neues kleines Baugebiet

Haigerloch-Weildorf. In Weildorf sind Bauplätze rar, denn im Neubaugebiet Trillfinger Steig kann die Stadt nur noch zwei anbieten. Umso erfreuter war Ortsvorsteher Markus Gauss, dem Ortschaftsrat am Montag den Bebauungsplan "Eichen" präsentieren zu können. Hauptamtsleiter Hans-Martin Schluck stellte den Plan in der Sitzung vor.