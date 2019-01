Haigerloch Freie Wähler laden ein

Haigerloch. Die Freie-Wähler-Vereinigung (FWV) Haigerloch lädt im Vorfeld der Kommunalwahlen am 26. Mai, alle stadtpolitisch interessierten Bürgerinnen und Bürger der Gesamtstadt Haigerloch zu einer Informationsveranstaltung ein. Diese findet am Dienstag, 15. Januar, ab 19.30 Uhr im Gasthaus Waldhorn in Hart statt.