Haigerloch Freie Schule will in Stetten starten

Man rechne nämlich mit einem großen Einzugskreis, aus dem Eltern ihre Kinder an eine solche Schule schicken und deshalb, so Nerz, "wollen wir eher nach Lautlingen". Dort habe der Verein zwei Optionen und den Albstädter Teilort betrachte man wegen seiner Zuganbindung als ideal. Für den Aufbau der Schule jedoch wäre Stetten perfekt.

Ihr Verein hat laut Nerz auch schon mit der Volkshochschule Balingen (VHS) gesprochen. Dies baut bekanntlich mit einem Gemeinderatsbeschluss im Rücken in Stetten eine "Wissenswerkstatt Zollernalb" auf. Mit der VHS, so schilderte es Nerz, komme man sich nicht in die Quere weil man nur zwei Räume benötige und der Unterricht während der Woche ausschließlich vormittags stattfinde.

Mit ihren Argumenten konnte die Frau letztlich auch den Stettener Ortschaftsrat gewinnen, wenn auch hie und da ein paar Bedenken geäußert wurden. Armin Bauer war grundsätzlich einverstanden, fragte sich aber, warum die Initiative sich das eine Jahr in Stetten antue und nicht warte, bis die Möglichkeiten in Lautlingen spruchreif würden. Bauer: "Dann haben sie diesen Aufwand nicht." Doch Nerz entgegnete ihm, dass man einfach nicht länger warten wolle.

Auch Matthias Klingel befürwortete den Aufbau der Freien Schule in Stetten: "Wenn die Nachfrage da ist, was spricht dagegen?", meinte er. Edgar Lohmüller sah ebenfalls kein Problem, ebensowenig Matthias Deppert. Er war der Auffassung, dass nichts gegen eine Vermietung des Gebäudes an die Initiative spreche, wenn gewisse Rahmenbedingungen erfüllt seien.

Einzig Walter Stocker sprach sich gegen eine Nutzung des Gebäudes durch die Initiative Freie Schule aus. Während die Volkshochschule für Stetten einen echten Mehrwert darstelle, bringe die Freie Schule keinen Nutzen für Stetten. Vielmehr sah er darin eine Strategie, das Gebäude zu füllen, um den Weg für einen weiten Schulneubau in Haigerloch freizumachen.

Karl-Heinz Schneider sah Stockers Sorgen als berechtigt an, auch er fürchtet, dass es heißt: "Jetzt ist Stetten voll, jetzt können wir bauen." Im Gegensatz zu seinem CDU-Gemeinderatskollegen hatte er aber kein Problem damit, die Schule für ein Jahr zu vermieten und die Nutzungsdauer entsprechend vertraglich zu fixieren.

Schließlich stimmten alle außer Walter Stocker für eine Vermietung an die Initiative. Allerdings mit der Maßgabe, mit ihr einen eigenen Mietvertrag zu schließen und dies nicht als Untermietvertrag über die VHS Balingen laufen zu lassen. Was die Bereitstellung eines Hausmeisters betrifft, so plädierte der Ortschaftsrat dafür, dass ihn die Stadt stellen solle. Das sei die vernünftigste Lösung.