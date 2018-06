Haigerloch Fotos und Bilder treten in einen Dialog

Maria Dolores Schäfer ist gebürtige Rumänin und Jahrgang 1948. Bereits mit neun Jahren hat sie sich der Malerei verschrieben. Es folgten Kurse an der Volkshochschule. An der Kunsthochschule in Reschitz war sie drei Jahre tätig. Im Alter von 30 Jahren zog sie nach Deutschland, hat hier aber dann über 30 Jahre eine "malerische Pause" gemacht, wie Josef Kienzle bei der Vernissage verriet.