Haigerloch Florianschörle erhält riesigen Applaus

Haigerloch-Weildorf. Für die Feuerwehrabteilung gab es in der Tat viele Gründe zu feiern. Nach der Übung der Haigerlocher Gesamtwehr am Samstag (wir haben berichtetet) fanden zunächst Ehrungen langjähriger Feuerwehrmänner und einer Feuerwehrfrau statt. Danach wurde das erste Fass Bier angestochen. Weildorfs Ortsvorsteher Markus Gauss, Bürgermeister Heinrich Götz und Abteilungskommandant Daniel Winz vollzogen diesen Akt. Die Juniortanzgarde aus Hart präsentierte danach auf er Festbühne ihren Showtanz "Nutella – der Morgen nach dem Tag". Gleich im Anschluss daran wurde auf einer riesigen Leinwand im Festzelt beim Hagestall das WM-Spiel zwischen Deutschland und Schweden live übertragen. Das Zelt war bis auf den letzten Platz gefüllt und es herrschte super Stimmung. Dass diese auch nach dem 2:1-Sieg der Deutschen anhielt, dafür sorgte der "Mühle-Express" mit fetziger Musik.

Mit der Segnung des neuen TSF-W (wir haben ebenfalls berichtet) wurde der Festsonntag eingeläutet. Bürgermeister Heinrich Götz gratulierte bei dieser Gelegenheit der Feuerwehr Weildorf zum 170-jährigen Bestehen. Die Geburtsstunde , so der Bürgermeister, habe im Jahre 1848 mitten in der Zeit der Revolution geschlagen. Als Bürgerwehr sei sie ins Leben gerufen worden, bevor daraus eine Pflichtfeuerwehr und schließlich 1925 die Freiwillige Feuerwehr wurde, so Götz.

Ortsvorsteher Markus Gauss brachte es in seiner Ansprache auf den Punkt: "Heute ist ein großer Tag für die Freiwillige Feuerwehr Weildorf. Tradition und Zukunft treffen heute aufeinander." Als Erinnerung an diesen Festtag überreichte der Ortsvorsteher an Abteilungskommandant Daniel Winz eine Wanduhr.