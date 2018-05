Haigerloch Flinte nicht vorschnell ins Korn werfen

Haigerloch-Owingen. Die Enttäuschung darüber, dass der Gemeinderat in seiner Aprilsitzung ein Entwicklungskonzept für die Gesamtstadt abgelehnt hat (wir haben berichtet), war am Montag im Ortschaftsrat noch deutlich zu spüren. Schließlich schränkt diese Entscheidung auch den Handlungsspielraum in Owingen ein.

Erhofft hatte man sich den Erlass eines Sanierungsgebietes mit der Förderung öffentlicher Projekte, jetzt ist allem Anschein nach aber nur ein Sanierungsgebiet ohne Förderung möglich.

Trotz dieses Rückschlages will man in der Eyachgemeinde aber die Flinte nicht ins Korn werfen. "Das gesamtstädtische Konzept hat zwar im Gemeinderat keine Mehrheit gefunden, für Owingen selbst bedeutet das aber nicht, dass unserer Arbeit umsonst gewesen ist. Wir machen sie jetzt halt nicht gesamtstädtisch sondern einfach nur für uns", meinte Ortsvorsteher Karl-Heinz Binder.