Haigerloch. Ein Fehlalarm hat nach Angaben der Polizei am Sonntagabend sechs Feuerwehrfahrzeuge samt Besatzung zum Haigerlocher Schloss gerufen. Grund war das Auslösen eines Rauchmelders in einem der Treppenhäuser. Warum dort Brandalarm ausgelöst wurde, so die Polizei weiter, ist unbekannt. Nach Überprüfung der Lage konnten die 20 Feuerwehrleute samt Polizei wieder abrücken.