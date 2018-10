Haigerloch Fetter Zander am Haken

Fischerkönig 2018 wurde Yannick Richert mit einem 4600 Gramm schweren und 82 Zentimeter langen Zander. Dies war bisher der größte Zander welcher am Auenweiher an Land gezogen wurde. Auf Platz zwei kam Klaus Pfeffer mit einem 3450 Gramm schweren Karpfen, auf Platz drei Max Guth mit einem 1200 Gramm schweren Karpfen.

Die Siegerehrung im Fischerhaus nahm gegen Mittag Vorsitzender Hans-Jürgen Weckerle vor, er hängte dabei Yannick Richert die Königskette um. Der letztjährige Fischerkönig Michael Sommerfeld spendierte anschließend das Mittagessen.

Die Planungen für das erste Mostbesenfest des Fischereivereins Stetten am Samstag, 3. November, sind nahezu abgeschlossen. Deftige schwäbische Spezialitäten werden bei diesem Fest im Fischerhaus und im vereinseigenen Festzelt angeboten. Beginn ist um 15 Uhr. Ab etwa 19 Uhr bietet das "Egelsee-Duo" den entsprechenden Besengesang an. Der Veranstalter bietet zudem bis 24 Uhr einen Heimfahrtservice an.