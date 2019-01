Haigerloch Fenstersturz sorgte für viel Diskussionsstoff

So viel zu den unerquicklichen Dingen. Es gab auch erfreuliche Sachen. So überreichte der Ortschaftsrat einem Gruoler Ehepaar, das 2017 schwer bei einem Brand ihres Hauses geschädigt wurde, im Juli als Unterstützung einen Scheck (aus Spenden) in Höhe von 3675 Euro. Auch ein Teil des Radweges im Stunzachtal nach Heiligenzimmern wurde saniert. Nach Jahren des Einwohnerrückgangs gab es 2018 in Gruol eine kleine Trendwende. Die Bevölkerung wuchs zwar nur um einen Einwohner auf 1654 aber damit liegt Gruol hinsichtlich der Einwohnerzahl wieder auf Platz zwei hinter der Kernstadt. Ganz besonders freute sich der Ortsvorsteher über 16 Geburten im Ort (2017: 9) und eine rückläufige Zahl von Todesfällen (2018: 16; 2017: 23).

Ebenfalls positiv vermerkte er den Verkauf von fünf städtischen Bauplätzen und zwei Schuppenplätzen. Zusätzlich habe man mehrere innerörtliche Grundstücke veräußert.

Ein Lob sprach Otto Schneider den örtlichen Vereinen aus. Deren Veranstaltungen seien alle gut verlaufen. "Viele sind in mehreren Vereinen aktiv und bereichern mit ihren Ideen und ihrem Engagement unser Leben in der Gemeinde", so der Ortsvorsteher.

Zum Schluss bedankte sich Schneider beim Ortschaftsrat für die guten Zusammenarbeit. Den Dank gab sein Stellvertreter Paulus Roth im Namen des Gremiums zurück. Es sei allen bewusst, dass die Ausübung dieses Amtes mit viel Zeit und Aufwand verbunden sei, betonte Roth.