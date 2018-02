Haigerloch Fenstersturz beschäftigt die Justiz

Haigerloch-Gruol. Es war ein tragisches Ereignis in einer Nacht, die eigentlich ein fröhlicher Start ins neue Jahr hätte sein sollen. Ein junger Mann um die 20 stürzte bei einer Silvesterparty im Jugendraum aus dem Fenster.

Da sich der Raum im zweiten Obergeschoss der Ortschaftsverwaltung befindet, ist der Mann aus etwa sechs bis sieben Metern Höhe in die Tiefe gefallen und auf den gepflasterten Vorplatz vor der Garage der Gruoler Feuerwehr aufgeschlagen. Der Betroffene hatte wohl mehrere Schutzengel an seiner Seite und überlebte den Sturz. Allerdings zog er sich dabei Brüche zu und musste noch in der Nacht mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Eine tragische Geschichte, die aber noch nicht ausgestanden ist, sondern vielleicht weitere Konsequenzen haben könnte. Inzwischen hat nämlich die Staatsanwaltschaft Hechingen die Ermittlungen aufgenommen und versucht die Umstände zu klären, die zu dem Fenstersturz führten. Diese bestätigte gestern Markus Engel, Sprecher der Staatsanwaltschaft in Hechingen, dem Schwarzwälder Boten auf eine entsprechende Nachfrage. Allerdings, so betonte er, gehe es nicht um vorsätzliche Körperverletzung, – solche Gerüchte sind offenbar im Umlauf –­ sondern um den Vorwurf der Fahrlässigkeit.