Haigerloch FC Hechingen dominiert in Haigerloch

16 Teams in vier Gruppen waren am frühen Sonntagmorgen in die Vorrunde gestartet und buhlten um den Einzug ins Viertelfinale, für das sich jeweils die beiden Gruppenersten qualifizierten.

"Es waren alles sehr interessante und faire Spiele. Es gab keine Verletzten und keine Roten Karten", sagt Turnierleiter Hassan Cümen. Und auch in den Viertelfinals blieb es trotz vieler spannender Vergleiche weiter fair. Im ersten Spiel der Runde der letzten Acht setzte sich Meßstetten knapp mit 1:0 gegen die SG Weilheim/Friedrichstraße durch. Die zweite Partie zwischen Hechingen und Bezirksligist SV Rangendingen verlief ebenfalls knapp; am Ende hatten die Zollerstädter mit 2:1 die Nase vorne. Im dritten Viertelfinale war dann Endstation für Vorjahressieger Weildorf/Bittelbronn, der ebenfalls mit 1:2 gegen Steinhofen den Kürzeren zog. Das letzte Ticket für das Halbfinale sicherte sich Bisingen gegen die SG Bisingen/Onstmettingen. Nach dem es nach regulärer Spielzeit 1:1 gestanden hatte, musste das Neunmeterschießen entscheiden. Dort setzten sich die Kuhloch-Kicker mit 2:1 durch.

Torreich verlief das erste Semifinale zwischen Meßstetten und Steinhofen, das der Bezirksligist mit 6:3 für sich entschied und so als erstes Team das Endspiel erreicht. Ins Finnale folgte dem Mavraj-Team der FC Hechingen, der im zweiten Halbfinale klar mit 3:0 gegen Bisingen die Oberhand behielt.