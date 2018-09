Haigerloch Fast keine Minute mehr hat man seine Ruhe

Diesen Vorschlag, so musste ihn Ortsvorsteher Otto Schneider enttäuschen, habe die Verkehrsschau schon einmal abgelehnt. Was die andere Geschichte betrifft, so will er die Bedenken ans Landratsamt weitervermitteln. In diesem Zusammenhang erinnerte Schneider daran, dass an der Straße Richtung Erlaheim mehrere Bäume gefällt worden seien, die alle für Lärmschutz gesorgt hätten.

Schon einmal beim Stichwort Verkehrsschau angelangt wurde angeregt, ob an der Ecke Auf Hirschen/Schießmauerweg die Einsicht in diesen Weg nicht mit einem Spiegel verbessert werden könne. Bei der Einmündung des Kirchberger Weges in die Schweizerlandstraße hält man eine Stoppstelle für ratsam, da in diesem Bereich häufig die Kurve geschnitten werde.