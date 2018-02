Er war wieder groß und er war wieder schön. Der Umzug am Fasnetsmontag in Gruol mit vielen Narrengruppen aus der näheren und weiteren Umgebung. Und es gab einen ganz besondern Gast. Donald Trump fuhr mit dem roten Porsche vor und wollte sich davon überzeugen wie „great“ die Fasnet in Gruol ist. In das Gewand des US-Präsidenten war mal wieder Martin Flaiz geschlüpft