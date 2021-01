Haigerloch "Fasnet isch trotzdem" in Stetten

"Wir wollten mit dieser Aktion den Leuten wenigstens ein bisschen Fasnet bieten", erklärt Lang den Hintergrund der Aktion, die unter dem Motto "Fasnet isch trotzdem" steht. Und damit haben er und seine Vorstandschaft direkt ins Schwarze getroffen: Auf der Facebook der Salzschlecker bekam die Aktion schon etliche "Daumen-hoch!-Bewertungen" (Likes). Auch ein Spaziergängerpaar, das Lang zufällig vor dem Ausstellungsfenster getroffen hat, war voll des Lobes. "Das habt ihr schön gemacht", lautete dessen Urteil.

Die Ausstellung ist jedoch nicht die einzige kreative Idee, welche die Salzschlecker umgesetzt haben. So haben sie – wie die Narren in vielen anderen Orten auch – die Bevölkerung zur "Narrenbaum-Challenge" aufgerufen, bei der man die Christbäume in hübsch dekorierte Narrenbäume verwandelt. Auch diesem Aufruf sind einige gefolgt.

Wenn sich die Infektionszahlen weiter nach unten entwickeln und Mitte Februar rechtzeitig zur Hauptfasnet den Bürgern vielleicht wieder mehr Freiheiten erlaubt sind, könnte es gut sein, dass man in Stetten noch einen richtigen Narrenbaum aufstellt. Wenn, dann soll das allerdings nicht-öffentlich und ohne Bevölkerung geschehen. Man könne ja keinen Auflauf verursachen, so Robert Lang. Am Samstag haben die Salzschlecker übrigens ein weiteres Fasnetszeichen gesetzt und die Narrenbändel über der Hauptstraße durchs Dorf aufgehängt.