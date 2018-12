Haigerloch Fahrzeugtechnik und Wasserspaß gemeinsam erlebt

Haigerloch. Die Jugendgruppe der Jugendfeuerwehr Haigerloch unternahm kürzlich ihren Jahresausflug. In Mannschaftstransportwägen und Kleinbussen fuhr man morgens am Feuerwehrgerätehaus Haigerloch los, um das Ziel Ulm anzusteuern. Dort stand eine Werksführung beim Feuerwehrfahrzeughersteller Magirus auf dem Programm. Zunächst konnte das Unternehmen für den Aufbau und die Ausstattung von Feuerwehrfahrzeugen in einem Vortrag und mehreren Kurzfilmen kennen gelernt werden, ehe man sich zur Besichtigung der verschiedenen Produktionshallen für Lösch- und Drehleiterfahrzeuge aufmachte. Sehr anschaulich und altersgerecht wurden die verschiedenen Produktionsschritte erläutert. Hier wurde auch die weltweitere Dimension des Unternehmens sichtbar, so gehen Fahrzeuge von Magirus etwa bis nach Japan oder Brasilien, aber auch Bestellungen aus näherer Umgebung waren in Fertigung.