Haigerloch Fachmann kann viele Fragen klären

Grundsätzlich gehe man die aufwändige Maßnahme laut Stetter nicht nur wegen der Druckerhöhung an, sondern auch weil die Hauptversorgungsleitung für Stetten in diesem Bereich komplett über Privatgelände verlaufe und zum Teil überbaut sei. Wenn man also an einer ungünstigen Stelle einen Schaden habe, komme man gar nicht an die Leitung heran. Diese Situation wolle man nun bereinigen.

Und auch das Rätselraten im Stettener Ortschaftsrat über den gewählten Standort der Druckerhöhungsanlage oberhalb des Friedhofes im Ortschaftsrat konnte der Ingenieur beenden. Stetter: "Das ist der einzige Punkt, an dem wir die entsprechende Wassermenge aus dem Netz herausholen können, um im Kreuzäcker/Baumäcker den Druck zu erhöhen." Außerdem könne man die Druckerhöhungsanlage an dieser Stelle gut in den Hang hinein bauen.

Eckart Stetter gab auch zufriedenstellende Antworten auf feuerwehrspezifische Fragen von Gesamtwehrkommandant Robert Wenz (Freie Wähler) zur Löschwasserversorgung und beruhigte Walter Stocker (CDU), dass es während der eigentlichen Bauphase – 400 Meter Wasserleitungen werden neu verlegt – keine Engpässe mit der Wasserversorgung geben dürfte. "Niemand wird mit dem Wassereimer laufen müssen", meinte er.

Stettens Ortsvorsteher Konrad Wiget (SÖL) sah nach Stetters Vortrag "eine Menge Fragen" beantwortet" Er würde sich aber dennoch freuen, wenn jemand vom Empfinger Ingenieursbüro zur nächsten Ortschaftsratsitzung käme, um die Maßnahme auch dort noch mal zu erläutern.