Haigerloch Es ist nicht leicht, ein Esel zu sein

Zur Waldweihnacht hatte sich eine stattliche Anzahl von Gläubigen vom gemütlichen Wohnzimmer aus zum Sitz der Weisheit in Trillfingen aufgemacht. Sie erlebten die uralte und immer neue Weihnachtsgeschichte aus einer ungewöhnlichen Perspektive – aus der des Esels Kasimir.

Da kommt ein schwaches Kind unter äußerst harten Bedingungen in die Welt, um sie zu retten: Wer soll das begreifen? Der Esel Kasimir, der seinerzeit die schwangere Maria nach Bethlehem brachte und der Geburt im Stall beiwohnt, tut sich da schwer. Aber Maria zu Liebe erfüllt er klaglos seine Pflicht, schleppt sie mit ihrem Hab und Gut nach Bethlehem und sinniert dabei, dass es nicht leicht ist, ein Esel zu sein.

Bekannterweise wird das junge Paar überall abgewiesen, so dass die Geburt des Herrn schließlich unter widrigsten Umständen in einem Stall stattfindet. Kasimir fühlt sich dort aber ganz wohl, und so wird er zum Chronisten der Geburt und des Besuchs der anbetenden Hirten im Stall.