Haigerloch Es ist geschafft – das Gerüst steht

Da es sich beim Jugendhaus um eine offene Einrichtung handelt, dürfen es alle Jugendlichen für ihre Freizeitge-staltung nutzen, unabhängig von einer Mitgliedschaft im Förderverein. Das Mindestalter für einen Eintritt in den Förderverein beträgt zehn Jahre.

Wie Ortsvorsteher Otto Schneider weiter mitteilte, stehe die zukünftige Jugendarbeit in Gruol mit Gründung des Fördervereins nun auf einer rechtlichen Basis. Der zukünftige Standort des Jugendhauses steht zwar noch nicht fest, auch gibt es derzeit noch keine konkrete Pläne für etwaige Aktionen, immerhin wird sich der Förderverein aber an der Dorfweihnacht beteiligen. Punkte wie Öffnungszeiten in einem Jugendraum, die Einteilung in Altersklassen oder die Aufsicht sollen später in der Hausordnung des Jugendhauses festgelegt werden.

Bei der Versammlung am Dienstag wurde weiter ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von zehn Euro beschlossen, zudem lagen im Sportheim Beitrittserklärungen aus. Otto Schneider war vor allem von der Zusammensetzung der Vorstandschaft sehr angetan und sprach hinsichtlich des Alterquerschnitts von einer "guten Chemie". Vor allem die Tatsache, dass in ihr viele junge Mitglieder wirken, sei gut für die Zukunft. Jetzt gelte es, nach außen hin eine gute Arbeit zu betreiben, Anerkennung im Ort zu erlangen und Werbung bezüglich weiterer Mitglieder zu machen.