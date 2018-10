Haigerloch-Bad Imnau (gh). Erste Konturen nimmt der neue Spielplatz für den Kindergarten St. Josef vor dem neuen Bad Imnauer Bürgerzentrum an. Der Haigerlocher Gemeinderat hatte dafür 10 000 Euro bewilligt, welche für die Umzäunung und ergänzende Spielgeräte verwendet werden sollten. Inzwischen sind die Fundamente für die das neue Klettergerüst und die Hangrutsche vom Bauhof der Stadt ausgehoben worden und die Geräte bereits am Standort installiert.Ein Sandkasten und eine Schaukel sollen noch hinzukommen. Einige vorhandene Spielgeräte wie Karussell und anderes vom bisherigen Kindergarten werden an den neuen Standort versetzt, danach soll das Gelände umzäunt und mit einer abschließbaren Flügeltür versehen werden.