Haigerloch Erinnerung an eine Nacht des Grauens

Es wird auch die erste Gedenkveranstaltung sein, in der der neue Vorsitzende des Gesprächskreises Ehemalige Synagoge, Helmut Opferkuch spricht. Der frühere Direktor des Haigerlocher Gymnasiums war im Frühjahr zum Nachfolger des im März 2017 überraschen verstorbenen Gesprächskreisvorsitzenden Klaus Schubert gewählt worden.

Opferkuch wird an die Schreckensnacht vom 9. auf den 10. November 1938 erinnern, als in Deutschland die Synagogen brannten oder verwüstet wurden. Auch in Haigerloch wurde die 1783 erbaute Synagoge geschändet. Etwa 50 SA-Männer aus Sulz rückten gegen 4 Uhr morgens mit Haigerlocher SA-Leuten ins jüdische Wohnviertel Haag ein. und zerschlugen 111 Fenster, drückten die Tür der Synagoge ein und demolierten deren Einrichtung.

Der Unterrichtsraum im israelitischen Gemeindehaus wurde ebenso vernichtet. Der Lehrer Gustav Spier musste mit ansehen, wie die Nationalsozialisten seine Wohnung eine Etage über dem Unterrichtsraum zerstörten.

Etwa 30 000 Menschen wurden in den Tagen nach der Reichspogromnacht in Konzentrationslager verschleppt. darunter auch zwölf jüdische Bürger Haigerlochs. Sie wurden in "Schutzhaft" genommen, wie die Nazis die nächtliche Verhaftungswelle beschönigend umschrieben. Elf dieser Haigerlocher Juden wurden am 12. November 1938 ins Konzentrationslager nach Dachau deportiert. Insgesamt wurden mindestens 278 Menschen von Haigerloch aus in die Konzentrationslager in Osteuropa deportiert; nur zehn von ihnen überlebten.

Auch Rainer Schimpf vom im Stuttgart ansässigen Haus der Geschichte Baden-Württemberg wird Grußworte sprechen. Das Haus der Geschichte hat die seit 2004 in der ehemaligen Synagoge gezeigte Dauerausstellung "Spurensicherung – jüdische Geschichte in Hohenzollern" maßgeblich mitgestaltet.