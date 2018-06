Haigerloch Erfolgreich im In- und Ausland

Haigerloch. Reinhard Armleder (Violoncello) und Dagmar Hartmann (Klavier) werden im Bürgerhaus der Stadt ab 20 Uhr Werke von Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Robert Schumann und Johannes Brahms spielen.

Das Karlsruher Konzert-Duo hat sich durch den Gewinn mehrerer internationaler Wettbewerbe in Italien und Frankreich als erfolgreiches und gefragtes Duo im In- und Ausland etabliert. Von Anfang an waren Publikum und Fachpresse begeistert und fasziniert von der Tiefe der Interpretation, der brillanten Technik und der fantasievollen Programmgestaltung der beiden Künstler.

Das preisgekrönte Duo fasziniert sein Publikum in aller Welt. Es bereiste bereits über 60 Länder und feierte Erfolge bei renommierten Podien und Konzertreihen, wie zum Beispiel bei der Beethoven Music Society Washington, der Schubert Society London, beim Festival de Musique au Château de Bourglinster/Luxembourg, dem Festival Art November Moskau, dem Haifa Music Festival, den Concert Series Museu de Arte de São Paulo (MASP) und dem Johannesburg International Mozart Festival in Südafrika.