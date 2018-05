Leckere rote Früchte auf Kuchen, Torten und im Glas: Beim Erdbeerfest des Chors "Vocalis Pur" am Muttertag stand die Königin der Früchte im Mittelpunkt, und viele Gäste erwiesen ihr im Saalbau in Gruol die Referenz. Das Bewirtungsteam des Chors hatte alle Hände voll zu tun, 23 Kuchen fanden reißenden Absatz, und auch die leckeren Getränke, die an der Bar serviert wurden, waren gefragt. So genossen Frauen aus Stetten und Trillfingen (Bild) die leckere Erdebeerbowle. Aber auch die Väter kamen bei dem Fest nicht zu kurz. Vor dem Saalbau gab es gegrillte Rote und frisch gezapftes Bier. Foto: Fechter