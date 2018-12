Haigerloch Entwarnung: Kein Terror-Einsatz auf Weihnachtsmarkt

Der Hintergrund des Polizeieinsatzes sei allerdings ganz unspektakulär gewesen, so Kalmbach weiter: Die Beamten seien in erster Linie vor Ort gewesen, um die Parkkonzeption sowie die Einhaltung der Einbahnstraßen-Regelung zu überwachen. Und wenn ein Polizeiauto mitten auf der Straße parke, sei Blaulicht eben normal.

Zuvor hatte sich ein besorgter User über Facebook bei Schwarzwälder Bote Balingen gemeldet und gefragt, was denn Hintergrund der Polizeipräsenz sei. Ob es sich etwa um Terrorabwehr gehandelt habe? Diesem Verdacht konnte Entwarnung gegeben werden. Natürlich zeige die Polizei nach dem Anschlag in Straßburg besonders Präsenz, so Kalmbach. In Haigerloch habe es jedoch keinen aktuellen Anlass für den Einsatz gegeben.