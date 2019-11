Haigerloch/Empfingen Drei Schwerverletzte bei Unfall auf B 463

Gegen 15.30 Uhr geriet ein Audi, der auf der Bundesstraße in Richtung Haigerloch fuhr, auf die Gegenfahrbahn. Der 79-jährige Fahrer stieß mit seinem Auto seitlich gegen einem entgegenkommenden Messwagen einer Firma. Der Kastenwagen wurde gegen die Leitplanke gedrückt. Im weiteren Verlauf streifte der Audi einen dem Messwagen nachfolgenden Transporter so heftig, dass dieses Fahrzeug ins Schleudern geriet. Am Ende prallte der Audi frontal gegen einen ebenfalls entgegenkommenden Volkswagen.

Der Unfallverursacher, der Fahrer des Transporters und der VW-Fahrer verletzten sich schwer. Der Fahrer des Messwagens konnte mit leichteren Verletzungen aus seinem Spezialfahrzeug aussteigen. Alle vier Verletzten wurden von Notarzt und Rettungsdienst erstversorgt und danach in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.