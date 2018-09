Haigerloch Elf Ortschaftsratsitze und 786 Euro für den Ortsvorsteher

Und welche Aufwandsentschädigung soll dem Haigerlocher Ortsvorsteher für seine Tätigkeit gewährt werden? Das war eine weitere Frage, die es an diesem Abend zu klären galt. Eigentlich würde ihm eine Entschädigung von 1123 Euro monatlich zustehen. Diese Summe errechnet sich aus einem vorgegebenen Schlüssel (50 Prozent des Gehaltes eines ehrenamtlichen Bürgermeisters bei einer Gemeindegröße von 1000 bis 2000 Einwohner).

Doch so weit wollte man in diesem Fall nicht gehen. Schließlich ist der Aufwand in der Kernstadt für einen Ortsvorsteher etwas niedriger als in den Teilorten, da sich hier die Stadtverwaltung befindet, zu der die Leute weiter gehen sollen. Außerdem fallen bestimmte Aufgaben qua Gesetz in die Zuständigkeit des Bürgermeisters.

Deshalb hatte sich der Gemeinderat schon in seinen nichtöffentlichen Vorberatungen der Entschädigung auf zwei Optionen geeinigt: entweder 40 Prozent (898,4 Euro monatlich) oder 35 Prozent (786,1 Euro).

Bei der Abstimmung darüber setzte der Gemeinderat am Ende jedoch mit klarer Mehrheit eine Höhe von 35 Prozent als Aufwandsentschädigung für den Haigerlocher Ortsvorsteher fest.