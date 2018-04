Haigerloch Eklatante Preissteigerung bei Rohbauarbeiten verdirbt die gute Laune

Gute Auslastung der Baufirmen wird für Stadt zum Nachteil

"Wenn ich privat so bauen müsste, würde ich gar nicht erst anfangen", sagte Waldemar Schneider (Freie Wähler). Was ihm auffiel: Alle anderen Angebote außer den Rohbauarbeiten liegen unter den Kostenberechnungen. Sein Fraktionskollege Dionys Pfister witterte die Ursache eher beim planenden Architekten. Dieser habe den Umfang der Rohbauarbeiten einfach nicht richtig eingeschätzt, so Pfisters Vorwurf.

Doch der derart gescholtene Planer wurde gleich von mehreren Seiten in Schutz genommen. Dass der Architekt nicht falsch gelegen habe, zeigt sich für Bürgermeister Heinrich Götz darin, dass von sieben angeschriebenen Firmen nur zwei Angebote abgegeben hätten. Für ihn ein klares Indiz für die derzeitige starke Auslastung der Firmen im Bausektor. Zudem seien beide Offerten für die Rohbauarbeiten eng beisammengelegen.

Karl-Heinz Schneider (CDU) hatte ganz andere Befürchtungen, nämlich dergestalt, dass man bei anderen Bauvorhaben ähnliche Überraschungen erleben werde. Harts Ortsvorsteher Thomas Bieger (SÖL) war zwar ähnlich unglücklich über die Situation, bat aber darum, über die Vergabe der Rohbauarbeiten abzustimmen.

Das geschah schließlich auch und die Entscheidung bekam viel freudigen Applaus von den Hartern in den Reihen der Zuhörerschaft.

Die Vergaben im Überblick: Rohbauarbeiten: Firma Haser Haigerloch (247 000 Euro); Zimmerarbeiten: Firma Dieringer Rangendingen (116 000 Euro); Dachdeckerarbeiten: Firma Albabdichtung Gammertingen (118 000 Euro); Fenster- und Türbauarbeiten: Firma Eppler Meßstetten (73 000 Euro); Außenputz mit WDVS: Firma Gnant Rangendingen (99 000 Euro). Innenputz- und Trockenbauarbeiten: Firma Horb Balingen/Owingen (88 500 Euro)