Haigerloch "Eintracht" hat im Jubiläumsjahr Großes vor

Haigerloch-Trillfingen. Den Start zum Jubiläum machen die Theateraufführungen der Laienschauspielgruppe des Gesangvereins im Vereinsheim. Sie zeigt am 29., 30. und 31. März sowie am 5. und 6. April die Komödie "Dem Himmel sei Dank" aus der Feder von Bernd Gombold. Im Mai ist dann der gemischte Chor "Choeur de mixte d’Estavannes et la Benjamine de Villars-sous-Mont" aus der französischen Schweiz in Trillfingen zu Gast. Ein gemeinsames Konzert in der Wendelinskapelle ist am 25. Mai geplant.

Das Jubiläumswochenende wird am 11. und 12. Oktober gefeiert. Dabei kommen am Freitag, 11. Oktober, erstmals die "Drei vom Dohlengässle" nach Trillfingen und zwar mit ihrem neuen Programm. In der Mehrzweckhalle finden am Samstag, 12. Oktober, der Festakt und ein Konzert mit fünf Chören statt. Den Abschluss des Jubiläums bildet ein Rockkonzert mit der Gruppe "Syrocks" am 9. November im Vereinsheim.

Aber auch das vergangene Jahr war aktionsreich. Fast ein Jahr besteht nun die Sängerfreundschaft zwischen der Eintracht Trillfingen mit dem Männergesangverein Starzach. Beide Chöre hätten durch diesen Zusammenschluss gewonnen, urteilte Günter Stehle, erster Vorsitzender der "Eintracht". Gemeinsam zählen beide Chöre 28 Sänger. Walter Schmid von den Starzacher Sängerfreunden, bedankte sich für die tolle Aufnahme in Trillfingen und bezeichnete sie als "gelebte Inklusion". Diese gegenseitige Annahme wünsche er sich auch für die Zukunft.