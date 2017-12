Haigerloch Einsatz für Vielfalt und Inklusion

Haigerloch. Der Name "Miru" leitet sich von "Mildtätige, inklusive und regionale Unterstützung" ab und der Verein umfasst derzeit 15 Mitglieder. Der Vorstand setzt sich aus jungen Leuten zwischen 18 und 24 Jahren zusammen, wovon ein großer Teil aus Haigerloch kommt.

Vorsitzende ist Manuela Wannenmacher, zweiter Vorsitzender Felix Baur. Elisa Siedler ist Schriftführerin, Julia Siedler ist für die Pressearbeit zuständig. Kristina Krasniqui aus Empfingen zeichnet für die Finanzen verantwortlich, Felix Scholl aus Gomaringen fungiert als Internetreferent, Sandra Baron (Tübingen), Jasmin Braun (Nersingen) und Kilian Stahl (Hirrlingen) sind Beisitzer. Konrad Wiget und Stefanie Wannenmacher wurden zu Kassenprüfer gewählt.

Was sind die Ziele der engagierten jungen Leute? Miru will sich für Vielfalt und Inklusion einsetzen, erklärt die Vorsitzende Manuela Wannenmacher. Die Gesellschaft soll sensibilisiert werden. Außerdem will der Verein engagierten Menschen die Möglichkeit geben, sich aktiv für andere einzubringen. Und das auf verschiedenste Wege in den verschiedensten Kontexten. In der Satzung wurden dafür vier Arbeitsgebiete gewählt: Mildtätige Unterstützung, Bildungsarbeit, Jugend- und Altenhilfe sowie Umwelt und Kultur.