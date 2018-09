Haigerloch Einige Gemeinderäte haben Zweifel

Doch bis zu diesem Punkt kam die anschließende Debatte erst gar nicht. Vor allem aus den Reihen der CDU wurde an der Notwendigkeit der Sanierung starke Zweifel geübt.

Walter Stocker (CDU) warf ein, dass er noch nie von so etwas wie einer Verpflichtung zur Sanierung von Hallenböden gehört habe. Da er beim Landratsamt arbeitet, hat Stocker Kontakt mit dem für die Kreissporthalle zuständigen Mann aufgenommen. Und der, so Stocker weiter, sei "ganz überrascht" gewesen und auch er habe von dem Thema noch nie etwas gehört. Walter Stocker war auch nicht bekannt, dass sich andere Kommunen damit beschäftigen. CDU-Fraktionssprecher Karl-Heinz Schneider wollte von der Verwaltung wissen, woher dieser Vorstoß komme und wer ihn veranlasst habe.

Manuel Schmoll: Warum dieses Fass aufmachen?

Manuel Schmoll (SÖL) hatte ebenfalls seine Zweifel. Er habe sich wegen der Hallenböden mit einem Mitarbeiter der Unfallkasse Baden-Württemberg in Verbindung gesetzt und dort, so Schmoll, sehe man weder ein Problem noch akuten Handlungsbedarf. Schmoll: "Ich weiß deshalb nicht, warum wir dieses Fass aufmachen." Er sah den finanziellen Spielraum der Stadt in vielen notwendigeren Dingen gefährdet, sollte man im Haushaltsjahr 2019 auch noch in die Hallenbodensanierung einsteigen.

Auf die Kritik gab Bürgermeister Heinrich Götz entsprechende Antworten. Dass man von anderen Kommunen noch nie etwas gehört habe, entgegnete er in Richtung Walter Stocker, liege vermutlich daran, dass diese in den letzten 20 bis 25 Jahren ihre Hallen saniert oder neu gebaut hätten und sich dort das Thema gar nicht stelle.

In Haigerloch seien die Hallen aber genau in dem Alter zwischen 20 und 30 Jahren und die Hallenböden seien deshalb eben sanierungsbedürftig. Außerdem gebe es von den Haftpflichtversicherungen Vorschriften und es gehe auch darum, Gesundheitsgefahren von Menschen abzuwenden. Aber falls der Gemeinderat sich gegen eine Sanierung entscheide, so entgegnete der Haigerlocher Bürgermeister mit aller Entschiedenheit, dann werde er diesen Beschluss prüfen lassen und darüber die Versicherung informieren, damit die Stadt aus der Verantwortung sei.

Einen wie auch immer gearteten Gemeinderatsbeschluss gab es nach der emotional aufgeladenen Diskussion jedoch nicht. Man einigte sich auf einen Vorschlag von Walter Stocker. Die Stadtverwaltung solle sich erst noch einmal mit dem Unfallversicherer in Verbindung setzen. Stocker: "Erst wenn dort eine Notwendigkeit gesehen wird, dann machen wir was, sonst nicht."