Haigerloch Eine Zeitreise durch halb Europa

Gemeinsam mit ihren Dirigenten Gerhard Nesselhauf will die Blaskapelle ihr Publikum auf die bevorstehenden Feiertage einstimmen und es auf eine Zeitreise durch mehrere Länder und Hauptstädte Europas mitnehmen. Diese führt nach Frankreich, Deutschland Ungarn, Österreich und Schweden. Aus diesen Ländern wurden ältere und moderne Stücke ausgesucht.

Los geht es mit dem "Entry March of Paris", danach folgt die "Hanover Hym" und der bekannte "Ungarische Tanz Nr. 6" von Johannes Brahms. Nach dem Walzer "In lauschiger Nacht" erklingt als letztes Stück vor der Pause das "Stockholm Water Festival", eine sinfonische Rock-Ouvertüre, die sich von den vielen Brunnen in der schwedischen Hauptstadt inspirieren ließ.

Nach der Pause mit Ehrungen verdienter Musiker wird die Länderreise ein zweites Mal angetreten. Sie beginnt mit dem Medley "Paris Montmatre" und führt zu dem berümten Wende-Lied der Scorpions "Wind of Change", das Dirigent Nesselhauf singt. Bei dem Operettenstück "Juliska" treten Patricia und Lisa Nell als Gesangsduett in Erscheinung. Ein weltbekanntes Stück ist der Marsch "Wien bleibt Wien" und im Arrangement "Thank you for the Music" spielen und singen die Kapelle und ein Gesangsquartett die Hits der schwedischen Pop-Giganten Abba.