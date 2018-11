Haigerloch Eine riesige Torte zum Geburtstag

Weil der Reinerlös der Versteigerungen und der Jubiläumstombola an den Tübinger Verein für krebskranke Kinder ging, stellte Ortsvorsteher Gerd Klingler in seinen Grußwort den Verein kurz vor und ermunterte die Gäste dazu, sich an den Versteigerungen von Bayern-Trikots und an der Tombola zu beteiligen.

Nach dem obligatorischen Fassanstich und der Überreichung der Geburtstagstorte fand ein Ehrungsmarathon statt. 55 Mitglieder wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt, 26 für 15 Jahre und 27 Mitglieder für 20 Jahre im Club. 17 Leute sind seit 25 Jahren im Club, darunter zehn Gründungsmitglieder. Musiker Berthold ("Ramsi") Ramsberger sowie später DJ C sorgten dann für einen stimmungsvollen Jubiläumsabend.

Am Sonntag ging es weiter mit einem Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück. Dazu spielte die legendäre FCB-Fanclubband auf, die aus 18 Männern und Frauen besteht. Alexander Brendle, Tobias Brendle und Markus Gauss traten hierbei als Sänger auf. Angestimmt wurde so manches Fußballlied unter anderem "Stern des Südens".